В Британии говорят, что РФ может расконсервировать старые А-50. Что об этом думают ВСУ

Он прокомментировал сообщение британской разведки о том, что россияне могут попытаться расконсервировать старые самолеты А-50.

"Восстановление самолета - это дело не простое. Вопрос в том, в каком состоянии его законсервировали. Если там все рабочее. Если будет команда сверху, не думаю, что будут очень долго его восстанавливать, снимать с хранения и направлять", - сказал спикер.

Игнат подчеркнул, что возможности самолетов А-50 значительно уменьшены благодаря работе Воздушных сил ВСУ.

"Это действительно достижение, которого не было никогда. Потому что А-50 сбили впервые фактически, тогда второй раз такую машину (сбили, - ред.) на большом расстоянии и оттеснили их дальше от линии боевого столкновения, что уменьшило способности А-50 проводить радиолокационную разведку, узнавать ценную для врага информацию о планировании атак и атак украинской авиации", - добавил он.

Спикер добавил, что Россия будет пытаться восстановить потери, в частности, и А-50, как это было и с потерянной тактической авиацией.

Что этому предшествовало

Напомним, вечером 23 февраля источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.

В ГУР уточнили, что А-50У - это новая модернизированная версия самолета. Стоимость уничтоженного самолета - 350 миллионов долларов.

Как ранее отметил спикер Воздушных сил, уже почти неделю не фиксируется А-50 над Азовским морем.