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У Британії кажуть, що РФ може розконсервувати старі А-50. Що про це думають ЗСУ

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія може спробувати замінити літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, щоб замінити ті, які знищили українські захисники. Але важливо, в якому стані старі російські А-50.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він прокоментував повідомлення британської розвідки про те, що росіяни можуть спробувати розконсервувати старі літаки А-50.

"Відновлення літака - це річ не проста. Питання в тому, в якому стані його законсервували. Якщо там все робоче. Якщо буде команда зверху, не думаю, що будуть дуже довго його відновлювати, знімати зі зберігання і направляти", - сказав речник.

Ігнат наголосив, що можливості літаків А-50 значно зменшені завдяки роботі Повітряних сил ЗСУ. 

"Це справді досягнення, якого не було ніколи. Тому що А-50 збили вперше фактично, тоді вдруге таку машину (збили, - ред.) на великій відстані і відтіснили їх далі від лінії бойового зіткнення, що зменшило спроможності А-50 проводити радіолокаційну розвідку, дізнаватися цінну для ворога інформацію щодо планування атак і атак української авіації", - додав він.

Речник додав, що Росія намагатиметься відновити втрати, зокрема, і А-50, як це було і з втраченою тактичною авіацією.

Що цьому передувало

Нагадаємо, ввечері 23 лютого джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це - другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.

У ГУР уточнили, що А-50У - це нова модернізована версія літака. Вартість знищеного літака - 350 мільйонів доларів.

Як раніше зазначив речник Повітряних сил, вже майже тиждень не фіксується А-50 над Азовським морем.

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