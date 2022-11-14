Британия сорвала российскую диверсию на трубопроводе в Атлантическом океане, - СМИ

Британское правительство получило информацию от разведки, что Россия проявила интерес к трубопроводу.

Представитель Минобороны объяснил изданию отказ от раскрытия деталей, касающихся предпринятых мер по защите магистрали, необходимостью обеспечения безопасности сотрудников нефтебазы.

По словам источников издания, правительство направило на остров группу безопасности для круглосуточного патрулирования нефтебазы на острове.

"Хотя источники не раскрывают, какие конкретно меры безопасности были приняты, считается, что они были сосредоточены на возможности подводного саботажа со стороны российских водолазов или небольших дистанционно управляемых морских беспилотников, запускаемых с подводной лодки", - пишет издание.

Напомним, 27 сентября на российских трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили несколько утечек газа. По словам шведских сейсмологов, причиной этому мог быть взрыв. Президент США Джо Байден заявил, что с большой вероятностью трубопроводы подорвала Россия.

Позже, 29 октября, россияне прямо заявили, что специалисты ВМС Великобритании якобы "причастны к подрыву газопроводов". В Минобороны Британии назвали такие обвинения страны-агрессора выдуманной историей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.