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Британія зірвала російську диверсію на трубопроводі в Атлантичному океані, - ЗМІ

Фото: Британія зірвала російську диверсію на трубопроводі в Атлантичному океані (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У жовтні Британія посилила безпеку трубопроводу в Атлантичному океані через загрозу диверсії з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Express .

Британський уряд отримав інформацію від розвідки, що Росія виявила інтерес до трубопроводу.

Представник Міноборони пояснив виданню відмову від розкриття деталей, що стосуються вжитих заходів щодо захисту магістралі, необхідністю забезпечення безпеки співробітників нафтобази.

За словами джерел видання, уряд направив на острів групу безпеки для цілодобового патрулювання нафтобази на острові.

"Хоча джерела не розкривають, яких конкретно заходів безпеки було вжито, вважається, що вони були зосереджені на можливості підводного саботажу з боку російських водолазів або невеликих дистанційно керованих морських безпілотників, які запускаються з підводного човна", - пише видання.

Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили кілька проривів газу. За словами шведських сейсмологів, причиною цього міг бути вибух. Президент США Джо Байден заявив, що з ймовірністю трубопроводи підірвала Росія.

Пізніше, 29 жовтня, росіяни прямо заявили, що фахівці ВМС Великобританії нібито "причетні до підриву газопроводів". У Міноборони Британії назвали такі звинувачення країни-агресора вигаданою історією.

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