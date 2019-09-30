Британія заявляє про стан війни через кібератаки Росії

Фото: кібератака (Pixabey)

Війна орієнтована на інформацію і має політичну функцію

Великобританія постійно перебуває у стадії холодної війни через загрозу кібербезпеці країни. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Telegraph.

Як зауважив начальник штабу оборони Великобританії генерал Нік Картер, різниці між миром та війною більше не існує, і вже неможливо провести чітке розмежування між конкуренцією та конфліктом.

"Я відчуваю, що наразі перебуваю у стані війни, але це не війна, як ми її визначали в минулому", - заявив Глава Збройних сил Британії, виступаючи на літературному фестивалі, разом з колишнім генералом США та директором ЦРУ Девідом Петреусом.

За його словами, характер війни розвивається, і "слід провести дебати про те, як виглядає майбутнє війни".

Генерал Картер зазначив, що традиційна концепція війни тільки на суші, на морі та в повітрі застаріла. Майбутня війна в основному орієнтована на інформацію.

"Війна по суті має політичну функцію. Вона буде більш складнішою і буде захоплювати нові області, зокрема, космосу та кібер", - підкреслив Глава військового відомства Британії.

Разом з тим, генерали зійшлися в думці, що російський президент Володимир Путін був "найбільшим подарунком для НАТО після закінчення холодної війни".

"НАТО зараз має серйозні політичні проблеми. Путін допоміг нам пояснити чому ми маємо модернізуватися. Ми повинні бути належним чином інтегровані на кожному рівні", - зазначив Картер.

"Росія сьогодні становить більшу загрозу, ніж п'ять років тому", - наголосив він.

Генерал також окреслив складність надійного військового стримування, такого як наразі в Прибалтиці, і в то самий час перетворення збройних сил в майбутнє поле битви, де, ймовірно, буде домінувати кібервійна.

Як раніше вже повідомляло РБК-Україна, Литва скасувала своє рішення запровадити електронне голосування для виборців через загрозу втручання з боку Росії.

Влада Чехії також заявляла, що російські хакери причетні до кібератак на їх Міністерство закордонних справ. Атака була здійснена у червні цього року.