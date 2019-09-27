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Литва відмовилась від ідеї онлайн-голосування через Росію

Новини » В світі    27.09.2019 - 15:01
Литва відмовилась від ідеї онлайн-голосування через Росію
Иллюстративное фото (Delfi)

Уряд вбачає у електронному голосуванні загрозу кібербезпеці

Влада Литви скасувала своє рішення запровадити електронне голосування для виборців через загрозу втручання з боку Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовські ЗМІ.

Повідомляється, що запровадження електронного голосування передбачалося програмою дій уряду, у якій було обіцяно надати громадянам можливість на майбутніх виборах до сейму обрати представників у режимі онлайн.

Метою онлайн-голосування було збільшити явку виборців у Литві, залучити до виборчого процесу більше литовців, які проживають за кордоном, зекономити державний бюджет та зробити Литву другою країною у світі після Естонії, запровадивши універсальну електронну систему голосування.

У свою чергу міністр юстиції Литви Ельвінас Янкявічюс пояснив відмову від онлайн-голосування глобальною загрозою кіберпезпеці. Він зазначив, що відмовитися від такого методу голосування довелося через втручання Росії у вибори інших країн.

Як відомо, у 2018 році Кабінет міністрів Литви схвалив законопроект про створення системи онлайн-голосування та направив його на розгляд до парламенту, але сейм не ухвалюватиме його.

Нагадаємо, у серпні радник президента Михайло Федоров, який зараз очолює Міністерство цифрової трансформації, заявляв, що у найближчому майбутньому українці зможуть голосувати онлайн. За його словами, в Україні розробляється проект The Vote, який дозволить не лише голосувати через Інтернет, але й користуватися іншими послугами.

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