Британия заявила о готовности сбивать самолеты РФ над странами НАТО, но есть условие

Фото: Иветта Купер, глава МИД Великобритании (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Великобритания будет сбивать самолеты РФ над странами-членами НАТО, "если потребуется".

Об этом заявила глава МИД Великобритании Иветта Купер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Если нам придется противостоять самолетам, которые без разрешения летают в воздушном пространстве НАТО, мы это сделаем", - заявила она.

Купер назвала последние действия россиян "опасными и безрассудными", а также такими, которые способны подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность. Она добавила, что преднамеренные действия РФ могут привести к прямому вооруженному противостоянию между НАТО и Россией.

"Наш альянс является оборонительным, но не питайте иллюзий, мы готовы принять все необходимые меры для защиты воздушного пространства и территории НАТО. Мы бдительны. Мы решительны", - заявила Купер.

Глава МИД Британии заявила, что Россия продолжает "нарушать свои основные обязательства по Уставу ООН", усиливая атаки на Украину и осуществляя "безрассудные" вторжения в воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии.

Купер подчеркнула, что "совокупная сила НАТО не имеет себе равных, а ее решимость защищать мир и безопасность является непоколебимой".

"Империалистическая воинственность России является угрозой международному миру и безопасности. Это угроза ценностям и принципам, на которых базируется эта организация, которая так много сделала для поддержания стабильности и процветания в течение последних 80 лет. Мы должны противостоять этому ради нас всех", - заявила британский министр.

Самолеты РФ над НАТО

Утром 19 сентября три истребителя РФ МИГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Это произошло над Финским заливом, где российские самолеты находились 12 минут. После этого страна запросила консультации с НАТО по ст. 4 устава Альянса.

РФ отрицает факт нарушения воздушного пространства Эстонии. В частности, в стране-агрессоре заявили, что истребители МиГ-31 совершали полет над нейтральными водами Балтийского моря согласно определенному маршруту и не заходили в воздушное пространство других государств.

К слову, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков цинично отверг обвинения Таллинна о нарушении воздушного пространства истребителями РФ и переложил ответственность на саму Эстонию.

