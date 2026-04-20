Британия не задержала ни одного танкера РФ из-за угрозы финансовых затрат, - The Times

Военно-морской флот Британии так и не задержал ни один подсанкционной нефтяной танкер РФ. Причиной стало опасение, что швартовка и обсуждение суден может стоить десятки миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Как известно, в марте премьер-министр Британии Кир Стармер пообещал "преследовать" российские танкеры, которые плывут под ложным флагом. Он говорил, что на борт этих судов могут быть доставлены спецподразделения и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью.

Однако никаких операций не проводилось из-за спора в правительстве о том, где должны находиться суда и какое ведомство будет их оплачивать. В "затягивании процесса" обвиняют Министерство транспорта.

Издание пишет, что власти обратили внимание на случай с Панамским судном MV Matthew, которое было конфисковано ирландскими властями в сентябре 2023 года.

На борту судна находилось более 2,2 тонн кокаина стоимостью 157 млн евро. Но важно другое - техническое обслуживание, охрана и швартовка судна обошлись на данный момент уже в более чем 10 млн фунтов стерлингов.

Ранее глава МИД Британии Иветт Купер и министр внутренних дел Шабана Махмуд выразили обеспокоенность тем, что захват танкеров может позволить российским наемникам запросить убежище в Великобритании.

The Times отмечает, что в начале апреля танкер из "теневого флота" прошел через Ла-Манш в сопровождении российского фрегата. На следующий день через Ла-Манш прошли еще три танкера, попавшие под санкции.

Однако появились утверждения, что ВМФ Британии воздерживается от захвата после получения юридической консультации от лорда Хермема, генерального прокурора.

По сей день Британия до сих пор играла лишь вспомогательную роль в операциях по захвату российских танкеров в море.

The Times добавило, что теневой флот РФ насчитывает около 700 судов, перевозящих примерно 40% всего российского экспорта нефти. По состоянию на сегодня Лондон ввел санкции против 544 судов российского теневого флота.