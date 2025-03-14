Британия задержала молдавского бизнесмена Платона, который отмывал российские миллиарды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру Молдовы.

Согласно сообщению, в настоящее время прокуратура Республики Молдова находится в контакте с британскими властями с целью организации соответствующих процедур для передачи Платона правоохранительным органам Молдовы.

В 2017 году суд Кишинева приговорил Платона, обвиняемого в отмывании более 20 млрд долларов из России через молдавские банки, к 18 годам лишения свободы.

В декабре 2018 года Вячеслава Платона приговорили в совокупности к 25 годам заключения по двум делам – о мошенничестве в Banca de Economii и хищениях в страховой компании Moldasig.

В июне 2021 суд оправдал Платона по делу Banca de Economii. Но под угрозой нового уголовного преследования, по обвинениям в активной коррупции (дачи взяток) и мошенничестве, летом 2021 года он покинул Молдову.

В 2016 года, украинская власть экстрадировала Платона в Молдову, где его подозревают в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Вместе с тем, в декабре 2016 года, Апелляционный суд города Киева постановил, что Платон был экстрадирован из Украины в Молдову незаконно. В связи с этим Украина просила передать его в Киев.