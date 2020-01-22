Молдова відмовилася передавати Україні бізнесмена Платона

Фото: В'ячеслав Платон (з відкритих джерел)

Він засуджений за шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах

Молдова відмовилася передавати Україні бізнесмена В'ячеслава Платона, якого в 2016 році екстрадували в Молдову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TV-8.

Міністр юстиції Молдови Фадей Нагачевський заявив, що скасувати екстрадицію В'ячеслава Платона, вже засудженого в Молдові - неможливо. Він зазначив, що у бізнесмена є громадянство Молдови й немає ніяких перешкод для відбування його покарання в країні.

"Неможливо спочатку екстрадувати, а потім просити анулювати екстрадицію, враховуючи, що людину засудили на території Молдови й він повинен відбувати покарання в республіці, будучи її громадянином", - заявив Нагачевський, коментуючи запит, який направив в кінці минулого року в Кишинів генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Нагадаємо, 29 серпня 2016 року, українська влада екстрадувала Платона в Молдову, де його підозрюють в шахрайстві та відмиванні грошей в особливо великих розмірах на суму понад 800 млрд леїв. Разом з тим, в грудні 2016 року, Апеляційний суд міста Києва постановив, що Платон був екстрадований з України в Молдову незаконно.

Суд Кишинева (Молдова) засудив Платона, звинуваченого у відмиванні понад 20 млрд доларів з Росії через молдавські банки, до 18 років позбавлення волі.