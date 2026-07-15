Британия будет призывать людей запасаться едой на случай кибератаки РФ

Правительство Британии готовит публичную кампанию, которая советует семьям запасаться едой и водой на случай кибератаки России. Это часть более широкой подготовки страны к возможному конфликту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Позже в этом году министры запустят информационную кампанию для населения с советами, как готовиться к чрезвычайным ситуациям - в частности, создавать запасы пищи, лекарств и базовых средств для выживания.
Главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс сообщил, что правительство запускает "кампанию национальной осведомленности по устойчивости", чтобы проинформировать людей о простых, но важных шагах в случае чрезвычайных ситуаций.
Среди возможных кризисов, к которым должны готовиться британцы - кибератака, которая может повлиять на доступ к электричеству, воде, телефонной связи или возможности купить еду в местных магазинах.
В следующем году правительство также проведет "национальные учения по домашней обороне" – сотни госслужащих будут отработать реагирование на кризис изнутри правительственных структур на случай гибридной атаки со стороны иностранного противника.
Решения принимают на фоне роста опасений возможного нападения России на страну НАТО и почти постоянных кибератак на критическую инфраструктуру Британии.
Прошлогодний стратегический оборонный обзор предупреждал, что Британия уже "ежедневно подвергается атакам" - шпионажу, киберугрозам и информационным манипуляциям со стороны враждебных государств, в том числе России и Ирана.
В документе также отмечалось, что Путин продемонстрировал готовность применять военную силу, наносить ущерб гражданским и угрожать ядерным оружием.
Министры также обновили Национальный реестр рисков - публичный документ, описывающий "разумно худшие сценарии" различных угроз.
Впервые ему добавили угрозу иностранного вмешательства в демократию Британии, а также риск кибератак на инфраструктуру данных, водоснабжение и полицейские системы.
Уровень секретности риска ядерного удара по материковой Британии остается высоким - эту информацию не публикуют в открытом доступе.
В Швеции домохозяйствам уже рекомендовали запасаться едой, водой, теплой одеждой и радиоприемником на батарейках на случай отключения электроэнергии.
Норвегия рекомендовала запасаться лекарствами, включая йодсодержащие таблетки на случай ядерного инцидента, а немецким владельцам домов советовали приспосабливать подвалы под бомбоубежища.
В прошлом году ЕС также призвал население подготовить 72-часовой запас – документы в водонепроницаемом чехле, консервы, воду в бутылках, спички и швейцарский нож.
Премьер Кир Стармер в прошлом месяце заявил, что западные разведки считают возможной атаку России на страну НАТО в течение четырех лет. В ходе презентации долгожданного оборонного инвестиционного плана он отметил, что нападение России на НАТО может произойти уже в 2030 году.
В прошлом году The Telegraph сообщало, что правительство впервые за два десятилетия обновляет планы на случай атаки на материковую Британию – они включают в себя расположение ядерных бункеров для министров на случай эвакуации Лондона.
Напомним, киберугроза со стороны России для Британии уже материализовалась ранее - российские хакеры сломали почтовые аккаунты британских чиновников и зарубежных сотрудников МИД, а доступ к переписке продавали в даркнете.
В Google Threat Intelligence Group также обнаружили новый шпионский .NET-бекдор STOCKSTAY, который хакеры группировки Turla разворачивают против военных и госучреждений Украины и европейских дипломатических ведомств.
Также сообщалось, что СБУ совместно с ФБР разоблачили российские спецслужбы на системных попытках "взломать" мессенджеры чиновников в Украине, Европе и США.