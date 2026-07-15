Британия будет призывать людей запасаться едой на случай кибератаки РФ

Что будут советовать британцам

Позже в этом году министры запустят информационную кампанию для населения с советами, как готовиться к чрезвычайным ситуациям - в частности, создавать запасы пищи, лекарств и базовых средств для выживания.

Главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс сообщил, что правительство запускает "кампанию национальной осведомленности по устойчивости", чтобы проинформировать людей о простых, но важных шагах в случае чрезвычайных ситуаций.

Среди возможных кризисов, к которым должны готовиться британцы - кибератака, которая может повлиять на доступ к электричеству, воде, телефонной связи или возможности купить еду в местных магазинах.

Обучение по отработке гибридной атаки

В следующем году правительство также проведет "национальные учения по домашней обороне" – сотни госслужащих будут отработать реагирование на кризис изнутри правительственных структур на случай гибридной атаки со стороны иностранного противника.

Почему правительство обеспокоено именно сейчас

Решения принимают на фоне роста опасений возможного нападения России на страну НАТО и почти постоянных кибератак на критическую инфраструктуру Британии.

Прошлогодний стратегический оборонный обзор предупреждал, что Британия уже "ежедневно подвергается атакам" - шпионажу, киберугрозам и информационным манипуляциям со стороны враждебных государств, в том числе России и Ирана.

В документе также отмечалось, что Путин продемонстрировал готовность применять военную силу, наносить ущерб гражданским и угрожать ядерным оружием.

Обновленный реестр национальных рисков

Министры также обновили Национальный реестр рисков - публичный документ, описывающий "разумно худшие сценарии" различных угроз.

Впервые ему добавили угрозу иностранного вмешательства в демократию Британии, а также риск кибератак на инфраструктуру данных, водоснабжение и полицейские системы.

Уровень секретности риска ядерного удара по материковой Британии остается высоким - эту информацию не публикуют в открытом доступе.

Опыт других европейских стран

В Швеции домохозяйствам уже рекомендовали запасаться едой, водой, теплой одеждой и радиоприемником на батарейках на случай отключения электроэнергии.

Норвегия рекомендовала запасаться лекарствами, включая йодсодержащие таблетки на случай ядерного инцидента, а немецким владельцам домов советовали приспосабливать подвалы под бомбоубежища.

В прошлом году ЕС также призвал население подготовить 72-часовой запас – документы в водонепроницаемом чехле, консервы, воду в бутылках, спички и швейцарский нож.

Когда может произойти атака России

Премьер Кир Стармер в прошлом месяце заявил, что западные разведки считают возможной атаку России на страну НАТО в течение четырех лет. В ходе презентации долгожданного оборонного инвестиционного плана он отметил, что нападение России на НАТО может произойти уже в 2030 году.

В прошлом году The Telegraph сообщало, что правительство впервые за два десятилетия обновляет планы на случай атаки на материковую Британию – они включают в себя расположение ядерных бункеров для министров на случай эвакуации Лондона.