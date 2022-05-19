Британія виступила за заборону експортних обмежень на продукти для Всесвітньої продовольчої програми

В ході виступу на саміті міністрів в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку з глобальної продовольчої безпеки вона зазначила, що український експорт продуктів харчування і добрив годував до 400 мільйонів людей по всьому світу.

"Найпростіше рішення - це, звичайно, для Росії припинити конфлікт і дозволити українським фермерам цього року подбати про свій врожай", - висловилася Прентіс.

Вона заявила про необхідність "терміново скласти багато планів" з вивезення торішнього зерна як залізницею, так і морем.

"Я рада, що понад 50 членів СОТ зобов'язалися підтримувати відкритість, передбачуваність і прозорість продовольчих ринків. Ми повинні погодитися заборонити експортні обмеження на продукти харчування, що закуповуються для Всесвітньої продовольчої програми", - сказала міністр.

Прентіс розповіла, що протягом наступних 3 років Британія відправить гуманітарну допомогу на суму 3 мільярди фунтів стерлінгів найбільш вразливим країнам, у тому числі на Африканському Розі, в Ємен і Афганістан.

"А Світовий банк повинен надати обіцяні 170 мільярдів доларів протягом наступних 15 місяців... Ми продовжимо використовувати британські інвестиційні партнерства по всьому світу для заохочення загальної стійкості глобального виробництва продуктів харчування. Необхідність термінова", - наголошує вона.