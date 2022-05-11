США шукають альтернативні шляхи експорту українських зернових

Сполучені Штати спільно зі своїми міжнародними партнерами шукають альтернативні шляхи експорту зернових та кукурудзи з України. Про це розповіла Бріджит Брінк, кандидат на пост посла США в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Що стосується вивезення вантажів з портів, то з цим зараз спостерігається велика проблема, тому що Росія блокує порти в Чорному й Азовському морях", - заявила Брінк на слуханнях в сенатському комітеті з міжнародних відносин.

Нагадавши, з початку російського вторгнення в Україну з окупованих територій в РФ і Крим для подальшого перепродажу було вивезено від 400 до 500 тисяч тонн зерна. Також раніше повідомлялося, що через війну в українських портах заблоковано близько 90 млн тонн зерна. Дефіцит продукції на світових ринках може викликати продовольчу кризу в деяких країнах.

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