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Британия выступила за запрет экспортных ограничений на продукты для Всемирной продовольственной программы

Фото: Виктория Прентис (gov.uk)
Автор: Владимир Костырин

Великобритания выступила за введение запрета на экспортные ограничения на продукты питания, закупаемые для Всемирной продовольственной программы, так как продовольственная безопасность сейчас "стоит на первом месте в повестке дня" ООН после вторжения РФ в Украину и блокировки поставок зерна.

Об этом заявила министр иностранных дел по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии Виктория Прентис, передает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт британского правительства.

В ходе выступления на саммите министров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по глобальной продовольственной безопасности она отметила, что украинский экспорт продуктов питания и удобрений кормил до 400 миллионов человек по всему миру.

"Самое простое решение - это, конечно, для России прекратить конфликт и позволить украинским фермерам в этом году позаботиться о своем урожае", - высказалась Прентис.

Она заявила о необходимости "срочно составить много планов" по вывозу прошлогоднего зерна как по железной дороге, так и по морю.

"Я рада, что более 50 членов ВТО обязались поддерживать открытость, предсказуемость и прозрачность продовольственных рынков. Мы должны согласиться запретить экспортные ограничения на продукты питания, закупаемые для Всемирной продовольственной программы", - сказала министр.

Прентис рассказала, что в течение следующих 3 лет Британия отправит гуманитарную помощь на сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов наиболее уязвимым странам, в том числе на Африканском Роге, в Йемен и Афганистан.

"А Всемирный банк должен предоставить обещанные 170 миллиардов долларов в течение следующих 15 месяцев... Мы продолжим использовать британские инвестиционные партнерства по всему миру для поощрения всеобщей устойчивости глобального производства продуктов питания. Необходимость срочная", - подчеркивает она.

Ранее сообщалось, что Всемирная продовольственная программа ООН призывала РФ открыть черноморские порты Украины, которые сейчас блокированы российским флотом. К этому же требованию присоединились и США. Также мы писали о том, что Штаты совместно с международными партнерами ищут альтернативные пути экспорта зерновых из Украины.

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