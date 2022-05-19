Британия выступила за запрет экспортных ограничений на продукты для Всемирной продовольственной программы

В ходе выступления на саммите министров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по глобальной продовольственной безопасности она отметила, что украинский экспорт продуктов питания и удобрений кормил до 400 миллионов человек по всему миру.

"Самое простое решение - это, конечно, для России прекратить конфликт и позволить украинским фермерам в этом году позаботиться о своем урожае", - высказалась Прентис.

Она заявила о необходимости "срочно составить много планов" по вывозу прошлогоднего зерна как по железной дороге, так и по морю.

"Я рада, что более 50 членов ВТО обязались поддерживать открытость, предсказуемость и прозрачность продовольственных рынков. Мы должны согласиться запретить экспортные ограничения на продукты питания, закупаемые для Всемирной продовольственной программы", - сказала министр.

Прентис рассказала, что в течение следующих 3 лет Британия отправит гуманитарную помощь на сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов наиболее уязвимым странам, в том числе на Африканском Роге, в Йемен и Афганистан.

"А Всемирный банк должен предоставить обещанные 170 миллиардов долларов в течение следующих 15 месяцев... Мы продолжим использовать британские инвестиционные партнерства по всему миру для поощрения всеобщей устойчивости глобального производства продуктов питания. Необходимость срочная", - подчеркивает она.