Британія може стати газовим транзитером Європи, - ЗМІ
Великобританія може стати основним транзитером природного газу до Європи. Це стало можливим на тлі спроб європейських країн скоротити залежність від Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними компанії National Grid, протягом наступних шести місяців очікується зростання експорту газу з Британії до Європи. Саме в цей період починається заповнення газових сховищ перед опалювальним сезоном.
Зазначається, що газ, який надходить до Великобританії з Норвегії по газопроводу через Північне море, а також на танкерах у вигляді СПГ з усього світу, може бути потім переправлений через трубопроводи в Бельгію і Нідерланди.
Також у ЗМІ підкреслили, що відмова від російського газу на саму Британію практично не вплине, оскільки він становить всього 4% від усього імпорту. Однак Європа в даний отримує 40% газу через трубопроводи з Росії. Скорочення залежності від російських енергоресурсів буде складним завданням.
Раніше ми повідомляли, що Ірландія підтримує введення ембарго на закупівлю російської нафти.
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