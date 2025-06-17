Британия ввела новые санкции против РФ: в фокусе теневой флот и Минобороны

Отмечается, что санкции введены против 10 новых организаций и 20 новых судов теневого флота.

В пресс-службе правительства отмечают, что санкции направлены против лиц и предприятий, которые участвуют или участвовали в дестабилизации, подрыве или создании угрозы территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины. Они также наносят экономический удар по тем, кто получает выгоду от российского правительства или поддерживает его.

Кроме того, известно, что Великобритания ввела санкции в отношении Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ.

Ранее Великобритания уже ввела санкции против более 2300 человек с момента вторжения в Украину в 2022 году.