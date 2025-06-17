Британія ввела нові санкції проти РФ: у фокусі тіньовий флот та Міноборони

Нові санкції проти Росії

Керівництво Євросоюзу, Британії та ряд інших європейських країн планують заборонити компаніям співпрацювати з двома китайськими банками, які допомагали Росії обходити діючі торговельні санкції.

Ці обмеження можуть увійти до проєкту 18-го пакету санкцій ЄС, що спрямований посилити тиск на Москву з метою досягнення швидкого припинення вогню та початку переговорів про мир. Очікується, що Єврокомісія представить новий пакет санкцій до кінця червня, а узгодження серед усіх держав-членів планується отримати до саміту в Брюсселі 26 червня.

Водночас, за інформацією деяких ЗМІ, 18-й пакет санкцій вважають одним із найжорсткіших з початку повномасштабної війни, тому його затвердження може викликати складнощі.

Також відомо, що на початку квітня сенатори з Республіканської та Демократичної партій запропонували законопроєкт із запровадженням суворих санкцій проти Росії у відповідь на відмову від довгострокового миру з Україною.

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