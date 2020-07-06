Британія введе персональні санкції проти громадян РФ

Фото: Домінік Рааб (Facebook.com/DominicRaabMP)

Санкції будуть застосовані у рамках "Акту Магнітського"

Уряд Великобританії вводить персональні санкції проти громадян Росії і Саудівської Аравії за порушення прав людини. Імена громадян, щодо яких будуть застосовані санкції, оголосять у понеділок, 6 липня.

Про це повідомляє Financial Times.

Наголошується, що деяким росіянам буде заборонено в'їжджати на територію Британії. Також будуть заморожені їхні рахунки в британських банках. Передбачається, що санкції будуть введені відносно до причетним до смерті юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського в 2009 році.

Також в санкційний список будуть внесені деякі громадяни Саудівської Аравії, які причетні до вбивства саудівського журналіста-опозиціонера Джамаля Хашогги.

"За допомогою цього законодавчого акта Великобританія отримає нові повноваження і зможе перешкодити в'їжджати в Британію тим, хто причетний до брутальних порушень прав людини, спрямовувати кошти у наші банки і отримувати вигоду з нашої економіки", - заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

Крім цього він зазначив, що в цьому році санкції можуть бути розширені на підозрюваних у корупції, утиски журналістів і образу на релігійному грунті.

Відзначимо, "Акт Магнітського" був прийнятий у США в 2012 році. Документ визначав коло осіб, причетних до загибелі в російському слідчому ізоляторі Магнітського і вводив для них заборона на в'їзд в США і фінансові санкції. Зараз в "список Магнітського" включають відповідальних за порушення прав людини в цілому. Аналогічні або схожі правові акти, що були прийняті у Великобританії, Канаді, Естонії, Латвії та Литві.

Раніше РБК-Україна писало, що у Великобританії на початку року планували імплементацію санкцій в рамках так званого "Акту Магнітського".

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Автор: Игорь Литвиненко