ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британія вперше ввела санкції проти Росії окремо від ЄС

Новини » Політика     06.07.2020 - 20:31
Британія вперше ввела санкції проти Росії окремо від ЄС
Фото: глава МЗС Британії Домінік Рааб (twitter.com/DominicRaab)

Під санкції потрапили понад 20 громадян Росії

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив про введення санкцій проти 49 людей та організацій, причетних до порушень прав людини. Під британські санкції потрапили 25 громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє уряд Британії.

Санкції наклали на росіян, причетних до смерті аудитора Сергія Магнітського, який розкрив організоване російськими чиновниками масштабне розкрадання бюджетних коштів через незаконне повернення податків.

Також під санкції потрапили:

  • 20 громадян Саудівської Аравії, причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджи;
  • двоє високопоставлених генералів М'янми, причетні до насильства проти етнічних меншин;
  • 2 організації, причетні до примусової праці, тортур і вбивств, які відбуваються в Північній Кореї.

Зазначимо, це перший випадок, коли Британія вводить санкції окремо від Європейського союзу. До так званого Brexit уряд Сполученого Королівства завжди вводив санкції колективно.

Нагадаємо, раніше посол Британії заявляла, що санкції змушують Росію сідати за стіл переговорів.

Крім того, в Сенаті США пропонували ввести санкції проти Росії через інформацію про змову з бойовиками "Талібану" в Афганістані.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Російська ФедераціяВеликобританияСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся