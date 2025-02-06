Британия решила выслать российского дипломата: в чем причина
Британия высылает российского дипломата. Так Лондон ответил на высылку британского дипломата из России в ноябре прошлого года.
Об этом заявил спикер МИД Британии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Как рассказал спикер МИД Британии, российского посла Андрея Келина вызвали на встречу с высокопоставленными британским дипломатом, чтобы лишить аккредитации российского дипломата.
"Это стало ответом на неспровоцированное и необоснованное решение России лишить аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре", - уточнил он.
По словам спикера, Британия не потерпит подобного запугивания своих дипломатов, и поэтому принимает ответные меры.
"Любые дальнейшие действия со стороны России будут рассматриваться как эскалация, и на них будет дан соответствующий ответ", - добавил он.
Высылка британского дипломата
Напомним, 26 ноября прошлого года стало известно, что россияне обвинили одного из британских дипломатов в "разведывательной и подрывной" деятельности, угрожающей национальной безопасности РФ.
Поэтому российские чиновники дали британцу две недели, чтобы он покинул РФ.
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