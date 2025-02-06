Британія вирішила вислати російського дипломата: у чому причина

Британія висилає російського дипломата. Так Лондон відповів на висилку британського дипломата з Росії в листопаді минулого року.

Про це заявив речник МЗС Британії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу британського уряду.

Як розповів речник МЗС Британії, російського посла Андрія Келіна викликали на зустріч із високопоставленими британським дипломатом, щоб позбавити акредитації російського дипломата.

"Це стало відповіддю на неспровоковане і необґрунтоване рішення Росії позбавити акредитації британського дипломата в Москві в листопаді", - уточнив він.

За словами спікера, Британія не потерпить такого залякування своїх дипломатів, і тому вживає заходів у відповідь.

"Будь-які подальші дії з боку Росії будуть розглядатися як ескалація, і на них буде дано відповідь", - додав він.