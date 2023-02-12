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Британия может начать производить оружие в Украине, ведутся переговоры, - The Telegraph

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Лондон, Воскресенье 12 февраля 2023 11:16
Британия может начать производить оружие в Украине, ведутся переговоры, - The Telegraph Фото: Владимир Зеленский и Риши Сунак (instagram.com/zelenskiy_official)
Автор: Мария Кучерявец

Великобритания намерена заняться изготовлением оружия и транспортных средств в Украине. В настоящее время ведутся переговоры между Лондоном и Киевом по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"Британское вооружение и военные транспортные средства могут производиться в Украине в соответствии с планами, означающими углубление связей страны с НАТО", - пишет издание.

По данным СМИ, высокопоставленные чиновники оборонной промышленности Великобритании обсуждают эти планы со своими коллегами в Киеве и любое соглашение, вероятно, будет рассматриваться как значительное укрепление отношений Британии с Украиной.

Кроме этого, как информирует The Telegraph, британские руководители посетили Украину с целью создания совместных предприятий, производящих вооружение и технику по лицензии.

При этом другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной, причем британские компании стремятся опередить французских и немецких конкурентов, чтобы поставить Великобританию "на первое место в очереди".

"Любое совместное предприятие, скорее всего, будет нуждаться в подписи премьера Британии Риши Сунака. В то же время Россия неоднократно угрожала Западу местью за поставку оружия в Украину, и любая поддержка производства может еще больше разжечь напряженность", - говорится в материале.

Издание добавляет, что вчера вечером Даунинг-стрит и Министерство обороны отказались от комментариев, заявив, что это "дело промышленности".

Напомним, что 8 февраля президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III. Также он выступил в британском парламенте.

Добавим, также во время поездки глава государства заявил, что Лондон готов предоставить Киеву сильный оборонительный пакет, содержащий и дальнобойное оружие.

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