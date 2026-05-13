Британия отправит в Ормузский пролив дроны, истребители и военный корабль

Глава Минобороны Британии Джон Хили анонсировал, что его страна предоставит оборудование для поиска мин, истребители Typhoon и военный корабль для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Вместе с нашими союзниками эта многонациональная миссия будет носить оборонительный, независимый и заслуживающий доверия характер", - сказал Хили в ходе онлайн конференции с участием более 40 своих коллег из других стран, которые будут принимать участие в миссии.
Как пишет Reuters, вклад Британии будет подкреплен выделением 153,54 млн долларов на приобретение дронов для поиска мин и систем противодействия беспилотников.
В целом пакет будет включать автономные системы обнаружения и обезвредивария морских мин, высокоскоростные беспилотные катера, истребители Typhoon для воздушного патрулирования и эсминец HMS Dragon, который оснажен средствами ПВО и уже находится на пути на Ближний Восток.
В рамках соответствующих оборонительных операций в регионе уже дислоцировано более 1000 британских военных, включая группы по борьбе с дронами и эскадрильи истребителей.
Поясняя мотивацию Британии Reuters пишет, что Лондон стремится заверить представителей коммерческого судоходства в своей приверженности свободе судоходства на фоне обострения региональной напряженности.
Но стоит отметить, что по словам Хили, миссия начнет функционировать тогда, когда позволят условия.
Напомним, что после начала военных действий США и Израиля против Ирана, Ормузский пролив все это время практически закрыт. Это в свою очередь сократило поставки нефти, из-за чего уже сокращаются мировые запасы.
По информации Bloomberg, мировые запасы нефти начали сокращаться стремительно и согласно данным Morgan Stanley, в марте-апреле глобальные запастись нефти уменьшались почти на 4,8 млн баррелей в сутки.
Также мы писали, что наибольшие риски дефицита возникли в странах Азии, которые зависят от и порта нефти, а также в Европе. В частности, в Европе стремительно сокращаются запасы авиатоплива.