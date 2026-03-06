Британия отправила на Ближний Восток элитных охотников за дронами, которые обучались в Украине

Сообщается, что еще во вторник, 3 марта, в регион были направлены солдаты, которые вместе с украинцами прошли обучение новейшим тактикам борьбы с российскими беспилотниками. Ожидается, что позже на этой неделе будет отправлено еще больше военнослужащих.

Среди так называемых элитных военных, которые учились с украинцами, есть солдаты 12-го полка Королевской артиллерии - главного подразделения армии Великобритании по борьбе с БпЛА. Эти солдаты, в свою очередь, обучали украинских военных обходится с ракетами.

Известно, что отправка военных на Ближний Восток была осуществлена по просьбе "нескольких" стран региона, сообщили ранее источники.

Речь идет о двух группах британских военных:

"Первая группа - это британцы, которые имеют опыт работы в Украине и с украинцами, и они смогут предложить специализированные советы, в частности относительно того, как они могут сочетать зондирование, предупреждение и нацеливание на дроны", - сообщил источник изданию.

Точное местоположение базы солдат, которых отправили, не разглашается. Считается, что более широкого приказа о мобилизации дополнительных войск не издано, а это означает, что те, кто отправится в командировку, вероятно, заменят солдат, которые уже находятся на территории боевых действий.