"Никаких изменений не произошло", - сказал источник в правительстве.

Ракеты Storm Shadow с дальностью действия около 250 километров могли бы позволить украинской армии атаковать аэродромы и логистические центры, которые Россия использует для укрепления своих позиций в Курской области. Однако Лондон продолжает отказывать Киеву в разрешении на их использование.

В прошлом месяце во время визита в Великобританию Зеленский лоббировал сэра Кира Стармера, чтобы тот поддержал снятие ограничений.

Бывший командир британских танковых войск Хамиш де Бреттон-Гордон отметил, что Storm Shadow способны поразить "железнодорожные узлы и ключевые дороги, ведущие в Курск, а также любые аэродромы в радиусе 100 миль".

Он также добавил, что разрешение на использование этих ракет показало бы решимость Запада в поддержке Украины.

Однако позиция по использованию ракет зависит не только от Великобритании, поскольку Storm Shadow производятся совместно с Францией. Таким образом, Париж также имеет право голоса по условиям их применения.

Кроме того, Украина обратилась к США с просьбой разрешить использование ракет дальнего радиуса действия Atacms для наступления на Курскую область, но пока получила отказ.