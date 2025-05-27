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Британия ведет переговоры с США по снижению 10% пошлин

Вторник 27 мая 2025 20:37
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Британия ведет переговоры с США по снижению 10% пошлин Фото: премьер Британии Кир Стармер и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Британские чиновники активно работают над переговорами с администрацией президента США Дональда Трампа по снижению базовых 10% пошлин на британский экспорт, которые были введены в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, хотя в этом месяце премьер-министр Британии Кир Стармер достиг договоренности с Трампом о снижении 25% тарифов на автомобили, сталь и алюминий, базовые 10% пошлины остались без изменений.

Посол Британии в США Питер Мандельсон отметил, что обе стороны договорились рассмотреть эти взаимные тарифы и работают над их снижением.

Он также подчеркнул, что текущее соглашение может стать основой для будущего технологического партнерства между странами. В рамках переговоров рассматриваются не только тарифные, но и нетарифные барьеры.

Мандельсон добавил, что понимает разочарование президента Трампа, учитывая свой опыт как бывшего еврокомиссара по торговле.

Министр торговли Британии Джонатан Рейнольдс заявил, что при заключении соглашения налог на цифровые услуги не обсуждался. Однако, по словам источника, знакомого с переговорами, "все на столе", что может свидетельствовать о возможных изменениях в будущем.

Пошлины Трампа

Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт товаров из более 180 стран мира. В зависимости от страны и отдельных групп товаров, ставки колеблются от 10 до 54%.

Впоследствии Трамп приостановил на 90 дней введенные для стран мира таможенные тарифы. На указанный период для этих стран установлена единая таможенная ставка 10%.

Великобритания избежала худших последствий от торговой войны Трампа, когда тот ввел пошлины на импорт из разных стран мира. Однако даже несмотря на это, Великобритания пострадала от 10-процентной пошлины, что стало ударом по бизнесу.

Кроме того, Трамп ввел отдельную 25-процентную пошлину на автомобили - крупнейшую статью британского экспорта в США в первые девять месяцев 2024 года.

8 мая США заключили торговое соглашение с Британией. Это была первая договоренность из десятков стран, в отношении которых США ввели пошлины.

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