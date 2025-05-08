Трамп объявил о заключении первой торговой сделки: с какой страной

Соединенные Штаты Америки заключили торговое соглашение с Великобританией. Это первая договоренность из десятков стран, в отношении которых США ввели пошлины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своей сети Truth Social .

Он также добавил, что ряд других соглашений находится на продвинутом этапе переговоров и будет заключен позже.

Американский президент назвал соглашение "полным и всеобъемлющим", которое укрепит отношения между Вашингтоном и Лондоном на многие годы в будущем.

"Учитывая нашу многолетнюю историю и общую преданность, для нас большая честь, что именно Великобритания стала нашим первым соглашением, о котором мы объявили", - написал Трамп.

"Тарифная война" Трампа

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран. Он объяснил этот шаг необходимостью реагировать на "несправедливые тарифы", которые другие государства применяют в отношении американской продукции.

Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать "базовая" ставка в 10%. Исключение сделано для Канады и Мексики, таможенная политика в отношении которых регулируется отдельно.

Самые большие тарифы США ввели против Китая. Американская администрация повысила пошлины на китайские товары до 145%.

Позже Трамп приостановил эти тарифы на 90 дней и установил для всех стран единую ставку 10%.

Недавно Трамп заявил о намерении объявить о заключении значительной торговой сделки между США и неопределенной страной, которую американский лидер назвал "большой". Как отмечали СМИ, вероятно, речь идет о Великобритании.

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