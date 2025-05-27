Британія веде переговори з США щодо зниження 10% мит
Британські посадовці активно працюють над переговорами з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо зниження базових 10% мит на британський експорт, які були запроваджені у квітні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як зазначає видання, хоча цього місяця прем'єр-міністр Британії Кір Стармер досяг домовленості з Трампом про зниження 25% тарифів на автомобілі, сталь та алюміній, базові 10% мита залишилися без змін.
Посол Британії в США Пітер Мандельсон зазначив, що обидві сторони домовилися розглянути ці взаємні тарифи та працюють над їх зниженням.
Він також підкреслив, що поточна угода може стати основою для майбутнього технологічного партнерства між країнами. У рамках переговорів розглядаються не лише тарифні, але й нетарифні бар'єри.
Мандельсон додав, що розуміє розчарування президента Трампа, зважаючи на свій досвід як колишнього єврокомісара з торгівлі.
Міністр торгівлі Британії Джонатан Рейнольдс заявив, що під час укладання угоди податок на цифрові послуги не обговорювався. Проте, за словами джерела, знайомого з переговорами, "все на столі", що може свідчити про можливі зміни в майбутньому.
Мита Трампа
Нагадаємо, на початку квітня президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт товарів з понад 180 країн світу. Залежно від країни та окремих груп товарів, ставки коливаються від 10 до 54%.
Згодом Трамп призупинив на 90 днів запроваджені для країн світу митні тарифи. На зазначений період для цих країн встановлена єдина митна ставка 10%.
Велика Британія уникла найгірших наслідків від торгівельної війни Трампа, коли той запровадив мита на імпорт з різних країн світу. Проте навіть попри це, Британія постраждала від 10-відсоткового мита, що стало ударом бізнесу.
Крім того, Трамп запровадив окреме 25-відсоткове мито на автомобілі - найбільшу статтю британського експорту до США у перші дев’ять місяців 2024 року.
8 травня США уклали торгову угоду із Британією. Це була перша домовленість із десятків країн, щодо яких США запровадили мита.
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