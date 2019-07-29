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Британія збільшує військовий контингент у Бахрейні

Новини » Політика    29.07.2019 - 05:40
Британія збільшує військовий контингент у Бахрейні
Ілюстративне фото (pixabay.com/skeeze)

Додаткову групу військовослужбовців мають направити на військово-морську базу в Перській затоці цього тижня

Велика Британія має намір направити додаткових військових на базу в Бахрейн для посилення захисту суден у Перській затоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За інформацією видання, додаткову групу військовослужбовців мають направити на військово-морську базу вже цього тижня.

За безпечний прохід торгівельних суден відповідатимуть есмінець HMS Duncan і фрегат HMS Montrose.

Зазначається, що ці рішення було ухвалено після інциденту із затриманням Іраном британського танкера Stena Impero.

Зі слів британського міністра оборони Бена Воллеса, свобода судноплавства "життєво важлива для міжнародних партнерів і союзників" і королівський флот буде продовжувати гарантувати безпеку британських суден, поки намагаються домогтися дипломатичного врегулювання.

Нагадаємо, в неділю, 28 липня, у Перську затоку увійшов есмінець Військово-морського флоту Великої Британії HMS Duncan, який має разом зі фрегатом HMS Montrose забезпечувати безпечний прохід суден під британським прапором через Ормузьку протоку.

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