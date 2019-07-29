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Британия увеличивает военный контингент в Бахрейне

Новости » Политика    29.07.2019 - 05:40
Британия увеличивает военный контингент в Бахрейне
Иллюстративное фото (pixabay.com/skeeze)

Дополнительную группу военнослужащих должны отправить на военно-морскую базу в Персидском заливе на этой неделе

Великобритания собирается направить дополнительных военных на базу в Бахрейн для усиления защиты судов в Персидском заливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По информации издания, дополнительную группу военнослужащих должны отправить на военно-морскую базу уже на этой неделе.

За безопасный проход торговых судов будут отвечать эсминец HMS Duncan и фрегат HMS Montrose.

Отмечается, что данные решения были приняты после инцидента с задержанием Ираном британского танкера Stena Impero.

По словам британского министра обороны Бена Уоллеса, свобода судоходства "жизненно важна для международных партнеров и союзников" и королевский флот будет продолжать обеспечивать безопасность британских судов, пока пытаются добиться дипломатического урегулирования.

Напомним, в воскресенье, 28 июля, в Персидский залив вошел эсминец Военно-морского флота Великобритании HMS Duncan, который должен вместе с фрегатом HMS Montrose обеспечивать безопасный проход судов под британским флагом через Ормузский пролив.

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Новости Украины ВеликобританияПерсидский заливБахрейн
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