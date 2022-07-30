Британія вимагає розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці, - посол

"Оленівка потребує розслідування. Це виглядає, як частина все більш тривожної моделі найгірших видів порушень прав людини й можливих воєнних злочинів, які безкарно скоюються на окупованому сході України", - написала вона.

Нагадаємо, російські окупанти вчинили теракт в Оленівській колонії та звинуватили в ньому українських військових. Як заявили російські пропагандисти, мова йде про щонайменше 53 загиблих військових.

На це згодом відреагував президент Володимир Зеленський, він заявив, Росію мають визнати країною-терористом.

Тим часом росіяни виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок теракту - українська сторона вже прокоментувала це.

Детальніше про теракт читайте в матеріалі "Навмисно продумане вбивство: все що відомо про удар росіян по колонії в Оленівці".

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