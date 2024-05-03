RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия и Украина начали переговоры по 100-летнему партнерству

Фото: глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания и Украина начали переговоры по поводу 100-летнего партнерства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Британии в Киеве в Facebook.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал переговоры с Украиной по 100-летнему партнерству. 

"Нового соглашения, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многое другое", - говорится в сообщении. 

Кроме того, Камерон подтвердил предоставление 36 млн фунтов стерлингов помощи для энергетической инфраструктуры Украины, включая 20 млн фунтов стерлингов экстренного финансирования для восстановления после недавней волны атак на критическую инфраструктуру Украины и еще 16 для победителей конкурса инновационных проектов Innovate Ukraine.

Помощь Украине от Британии

Недавно Великобритания выделила около 150 млн фунтов стерлингов на развитие энергетического сектора Украины.

В начале апреля стало известно, что Лондон рассматривает возможность поставки Украине прототипов лазерного оружия для сбивания беспилотников и ракет.

10 апреля Украина и Великобритания подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области оборонного оборудования.

22 марта Министерство обороны Великобритании объявило о новой военной помощи Украине в размере 60 млн фунтов стерлингов. В эту сумму входят беспилотники и средства противовоздушной обороны.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КэмеронВойна России против Украины