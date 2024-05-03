Британия и Украина начали переговоры по 100-летнему партнерству

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал переговоры с Украиной по 100-летнему партнерству.

"Нового соглашения, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многое другое", - говорится в сообщении.

Кроме того, Камерон подтвердил предоставление 36 млн фунтов стерлингов помощи для энергетической инфраструктуры Украины, включая 20 млн фунтов стерлингов экстренного финансирования для восстановления после недавней волны атак на критическую инфраструктуру Украины и еще 16 для победителей конкурса инновационных проектов Innovate Ukraine.