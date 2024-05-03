Британія та Україна почали переговори щодо 100-річного партнерства

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.

"Нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Камерон підтвердив надання 36 млн фунтів стерлінгів допомоги для енергетичної інфраструктури України, включно з 20 млн фунтів стерлінгів екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.