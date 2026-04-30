Британия и союзники собирают новый флот в морской кулак против РФ

03:16 30.04.2026 Чт
3 мин
Особое беспокойство британцев вызывает российский "Северный флот" и постоянные провокации РФ
aimg Филипп Бойко
Фото: морской флот Великобритании (Getty Images)

Великобритания создает новое мощное объединение военно-морских сил. В него войдут союзники из Северной Европы для сдерживания агрессии Кремля. Главная цель - быть готовыми к немедленному ведению боевых действий.

Согласно заявлению командующего Королевского флота генерала Гвина Дженкинса, между руководством ВМС стран Северной Европы уже подписано специальное "заявление о намерениях". Планируется детально проработать проект под названием "Инициатива северных флотов". Новая группировка не заменит НАТО, но дополнит его.

"Мы знаем, что не можем терять времени, поэтому до конца этого года я хочу, чтобы мы все подписали официальную декларацию, которая заложит основу для жизненно важного и длительного партнерства на много лет вперед", - заявили в ВМС Великобритании.

Готовность к войне и "гибридный флот"

Лондон не хочет создавать "бумажную" организацию, а планирует полную интеграцию экипажей и вооружения.

Генерал Дженкинс выдвинул четкие требования к будущим силам:

  • Создание морских подразделений, которые тренируются и готовятся вместе.
  • Наличие реальных военных планов для немедленного ведения боевых действий.
  • Формирование "гибридного флота", где сочетаются пилотируемые и беспилотные суда.
  • Возможность свободно обмениваться моряками, запчастями и боеприпасами между странами-участницами.

К инициативе могут присоединиться члены Объединенных экспедиционных сил (JEF). Это страны Балтии, Скандинавия и Нидерланды. Также интерес к морскому союзу проявляет Канада.

"Я стремлюсь создать морские силы, которые тренируются, учатся и готовятся вместе. Силы, предназначенные для немедленного ведения боевых действий, если это потребуется, с реальными возможностями, реальными военными планами и реальной интеграцией", - подчеркнул Дженкинс.

Почему Британия бьет тревогу: цифры угрозы

Угроза со стороны России растет с каждым днем, утверждают британские военные. Особое беспокойство вызывает российский "Северный флот", ведь количество инцидентов в британских водах бьет рекорды.

"Мы наблюдали, как количество российских вторжений в наши воды выросло почти на треть за последние два года", - заявил генерал.

Только в течение 2025 года Королевский флот десятки раз выходил на перехват. Российские надводные корабли постоянно испытывают оборону страны.

Командовать новыми союзными силами планируют из главного штаба в Нортвуде, что вблизи Лондона. Это позволит оперативно управлять операциями в Северной Атлантике и Арктике.

Что еще стоит знать о флоте Британии и США

Несмотря на звание "морской державы" Великобритания не перехватила ни одного судна российского "теневого флота". Причиной стало опасение, что швартовка и обслуживание судов может стоить десятки миллионов фунтов стерлингов.

Не только Королевский, но и любой европейский флот не решаются перекрывать экспорт нефти РФ через Балтику. Блокирование судоходства в международных проливах фактически приравнивается к акту войны, говорит эксперт.

Тем временем для Трампа хотят построить "золотой флот". Центральным элементом станут новые линкоры класса "Трамп", на строительство которых планируют выделить более 65 миллиардов долларов.

Больше по теме:
