Почему Европа не может перекрыть экспорт РФ через Балтику: эксперт дал объяснение

Блокирование судоходства в международных проливах фактически приравнивается к акту войны. К тому же такая блокада должна быть не формальной, а реальной - ее должны обеспечивать военно-морские силы.

Об этом РБК-Украина рассказал доктор юридических наук и эксперт Ассоциации реинтеграции Крыма Борис Бабин.

По его словам, блокирование российских судов в Датских проливах является сложной задачей из-за международных обязательств и рисков эскалации. Даже несмотря на санкции, ЕС и Дания имеют ограниченные юридические основания для полной остановки транзита.

"Любое перекрытие международного пролива для неопределенной группы и количества судов, или для конкретной страны или порта отправления судов является блокадой, то есть актом войны", - сказал он.

Именно такая ситуация сложилась в Ормузском проливе и Персидском заливе, где продолжается международный вооруженный конфликт.

"Поэтому подобное "общее" перекрытие на Балтике может совершить только государство, принимающее прямое участие в вооруженном конфликте, а другие балтийские страны, в частности Дания, не могут принять даже меры, которые Турция ввела для Черного моря по Конвенции Монтре", - пояснил эксперт.

Кроме того, блокада должна быть реальной. То есть ее должны сопровождать военно-морские средства, а не просто заявления. Иначе все нейтральные страны имеют полное право блокаду игнорировать.

"Таким образом единственной страной, которая сейчас имеет право принимать меры по блокированию балтийских проливов для всех судов, подконтрольных РФ или следующих в и из портов РФ, является Украина. И исключительно путем введения практических средств и, вероятно, вне территориального моря Дании", - добавил Бабин.

По его словам, все другие ограничения для прохода балтийских проливов могут касаться только конкретных судов. И исключительно в условиях нарушения норм морской безопасности или государственных интересов Дании.

Поэтому, пока, не имея возможности физически перекрыть проливы, Украина выбрала другой путь. В ход пошли дроны и крылатые ракеты. Удары по нефтяным терминалам в Новороссийске, портовой инфраструктуре Усть-Луги и Туапсе ограничивают российский экспорт не меньше, чем блокада.