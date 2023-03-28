Британия и Польша договорились построить в Украине два села для переселенцев

Временные села построят во Львовской и Полтавской областях. Британия пообещала выделить 10 млн фунтов стерлингов на финансирование временных сел.

В британском правительстве заявили, что в населенных пунктах смогут проживать около 700 человек.

"В течение последнего года Путин продолжал нацеливаться на гражданские дома и инфраструктуру, за что украинский народ заплатил высокую цену. Это новое британско-польское партнерство поможет обеспечить светом, теплом и домами наиболее нуждающихся", - сказал министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Напомним, премьер Польши заявил, что Варшава увеличит производство боеприпасов своей и украинской армии.

Также известно, что украинские военные закончили обучение на танках Challenger 2 в Британии, а сегодня министр обороны Алексей Резников показал британские танки, уже прибывшие в Украину.