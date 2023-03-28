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Британия и Польша договорились построить в Украине два села для переселенцев

Фото: министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания и Польша договорились построить в Украине два временных села. Они будут предназначены для размещения переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Временные села построят во Львовской и Полтавской областях. Британия пообещала выделить 10 млн фунтов стерлингов на финансирование временных сел.

В британском правительстве заявили, что в населенных пунктах смогут проживать около 700 человек.

"В течение последнего года Путин продолжал нацеливаться на гражданские дома и инфраструктуру, за что украинский народ заплатил высокую цену. Это новое британско-польское партнерство поможет обеспечить светом, теплом и домами наиболее нуждающихся", - сказал министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Напомним, премьер Польши заявил, что Варшава увеличит производство боеприпасов своей и украинской армии.

Также известно, что украинские военные закончили обучение на танках Challenger 2 в Британии, а сегодня министр обороны Алексей Резников показал британские танки, уже прибывшие в Украину.

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