Британия и Франция готовят план по гарантиям безопасности для Украины, - Bloomberg

Великобритания и Франция пытаются разработать план для укрепления позиции Украины на переговорах о прекращении российской агрессии. Идея, в частности, предусматривает размещение западных войск в Украине, которую бы поддержал президент США Дональд Трамп.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Официальные Лондон и Париж пытаются составить план для предоставления Украине гарантий безопасности. Это происходит на фоне требований со стороны Москвы, чтобы украинская армия была существенно сокращена в рамках любого урегулирования войны РФ против Украины.

В среду в Париже состоялись переговоры между министрами обороны Франции, Великобритании, Германии, Италии и Польши для согласования поддержки Украины.

Как заявил глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню на пресс-конференции вместе с коллегами из других государств Европы, возникает "широкий консенсус относительно того, что первой гарантией безопасности для Украины является сама украинская армия, ее мощности, ее вооружение, ее обучение".

"Долгосрочные гарантии безопасности будут зависеть от мощностей, которые мы сможем предоставить Украине", - подчеркнул французский министр.

Также Лекорню предупредил, что Европе необходимо быстро развивать космические технологии и уменьшить свою зависимость от Starlink от компании SpaceX, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску.

Министр обороны Германии Борис Писториус приветствовал заявление США о продолжении военной поддержки Украины. При этом глава оборонного ведомства ФРГ отметил, что Европа может заменить определенную помощь и услуги США, включая "Старлинки"

"Мы можем быстро вмешаться, например, с боеприпасами, а также со спутниковой связью, если это понадобится", - сказал Писториус представителям СМИ на пресс-конференции.

Глава Минобороны Британии Джон Гили заявил 12 марта, что на следующей неделе министры обороны разных стран снова встретятся, чтобы продолжить обсуждение "военного планирования" в случае урегулирования.

Как отмечает Bloomberg, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ведут переговоры между 37 странами о создании "коалиции желающих" для Украины, если будет достигнуто мирное урегулирование.

"Это означает, что страны Европы, Содружества и Азии внесут финансирование, войска, самолеты или военно-морские суда, чтобы помочь защитить Украину от перспективы дальнейшей российской агрессии", - пишет западное информагентство.

По данным Bloomberg, во вторник представители государств, не входящих в НАТО, включая Австралию, Японию и Новую Зеландию, присоединились к переговорам в Париже с военными начальниками десятков европейских стран, а также Канады.

Гарантии безопасности

Британские чиновники рассказали западным СМИ, что предложенные "силы успокоения", которые они стремятся объединить, являются важной гарантией безопасности для Украины. Они считают, что любые попытки России заблокировать такой процесс стран-членов НАТО будут преднамеренной попыткой сорвать перспективы длительного мира.

Как пишет Bloomberg, каждую страну спросили, что они готовы предоставить коалиции, а тех, кто исключал отправку войск в Украину, спросили, готовы ли они, чтобы сухопутные войска были размещены в соседних европейских странах, и какой другой вклад они могли бы сделать, включая отправку кораблей, самолетов, танков и предоставление разведывательной информации.

Представители оборонного ведомства стран Европы считают, что размещение европейских войск в Украине является неотъемлемой частью прочного, длительного мирного решения.

Вместе с тем РФ уже заявляла, что не согласится на присутствие войск из стран НАТО в Украине. По словам главы Минобороны России Сергея Лаврова, которого цитирует кремлевское пропагандистское агенство ТАСС, присутствие войск Североатлантического альянса в любом качестве в Украине "является угрозой" для РФ.

Как рассказали Bloomberg знакомые с вопросом лица, военные начальники предоставят Стармеру и Макрону более детальные варианты миротворческих сил в ближайшие дни. Они будут обсуждены с другими западными лидерами во время телефонного разговора в эти выходные.

Затем, пишет западное СМИ, они передадут наработанный план Трампу, которого, как они надеются, удастся убедить взять на себя гарантии безопасности со стороны США в форме воздушных сил, разведки и наблюдения за границей без предоставления американских войск миротворческим силам.

Добавим, Великобритания и Франция также не хотят, чтобы Штаты уступили требованиям российского диктатора Владимира Путина "демилитаризовать" Украину и заставить президента Владимира Зеленского провести выборы до заключения постоянного мирного соглашения.

Как заявил в среду Стармер, вопрос о похищенных украинских детей российскими захватчиками также должен рассматриваться в рамках урегулирования.

Официальные лица считают, что договоренность между США и Украиной о 30-дневном прекращении огня в сочетании с разработкой планов по миротворческим силам усилили давление на РФ, чтобы она пошла на собственные уступки.

"Однако существуют серьезные опасения, что Россия отвергнет мирное урегулирование и использует период прекращения огня для перевооружения и дальнейших нападений на Украину, предупреждают люди", - пишет Bloomberg.