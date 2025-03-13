Британія та Франція готують план щодо гарантій безпеки для України, - Bloomberg

Велика Британія та Франція намагаються розробити план для зміцнення позиції України на переговорах щодо припинення російської агресії. Ідея, зокрема, передбачає розміщення західних військ в Україні, яку б підтримав президент США Дональд Трамп.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Офіційні Лондон та Париж намагаються скласти план для надання Україні гарантій безпеки. Це відбувається на тлі вимог з боку Москви, щоб українська армія була суттєво скорочена в рамках будь-якого врегулювання війни РФ проти України.

У середу в Парижі відбулись переговори між міністрами оборони Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Польщі для узгодження підтримку України.

Як заявив глава Міноборони Франції Себастьєн Лекорню на прес-конференції разом з колегами з інших держав Європи, виникає "широкий консенсус щодо того, що першою гарантією безпеки для України є сама українська армія, її потужності, її озброєння, її навчання".

"Довгострокові гарантії безпеки залежатимуть від потужностей, які ми зможемо надати Україні", - наголосив французький міністр.

Також Лекорню попередив, що Європі необхідно швидко розвивати космічні технології та зменшити свою залежність від Starlink від компанії SpaceX, що належить американському мільярдеру Ілону Маску.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус привітав заяву США про продовження військової підтримки України. При цьому глава оборонного відомства ФРН зауважив, що Європа може замінити певну допомогу та послуги США, включаючи "Старлінки"

"Ми можемо швидко втрутитися, наприклад, із боєприпасами, а також із супутниковим зв'язком, якщо це знадобиться", - сказав Пісторіус представникам ЗМІ на прес-конференції.

Глава Міноборони Британії Джон Гілі заявив 12 березня, що наступного тижня міністри оборони різних країн знову зустрінуться, щоб продовжити обговорення "військового планування" у разі врегулювання.

Як зазначає Bloomberg, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон ведуть переговори між 37 країнами про створення "коаліції бажаючих" для України, якщо буде досягнуто мирне врегулювання.

"Це означає, що країни Європи, Співдружності та Азії внесуть фінансування, війська, літаки або військово-морські судна, щоб допомогти захистити Україну від перспективи подальшої російської агресії", - пише західне інформагентство.

За даними Bloomberg, у вівторок представники держав, які не входять до НАТО, включаючи Австралію, Японію та Нову Зеландію, долучилися до переговорів у Парижі із військовими начальниками десятків європейських країн, а також Канади.

Гарантії безпеки

Британські чиновники розповіли західним ЗМІ, що запропоновані "сили заспокоєння", які вони прагнуть об'єднати, є важливою гарантією безпеки для України. Вони вважають, що будь-які спроби Росії заблокувати такий процес країн-членів НАТО будуть навмисною спробою зірвати перспективи тривалого миру.

Як пише Bloomberg, кожну країну запитали, що вони готові надати коаліції, а тих, хто виключав відправку військ в Україну, запитали, чи готові вони, щоб сухопутні війська були розміщені в сусідніх європейських країнах, та який інший внесок вони могли б зробити, включаючи відправку кораблів, літаків, танків і надання розвідувальної інформації.

Представники оборонного відомства країн Європи вважають, що розміщення європейських військ в Україні є невід'ємною частиною міцного, тривалого мирного рішення.

Разом з тим РФ вже заявляла, що не погодиться на присутність військ з країн НАТО в Україні. За словами глави Міноборони Росії Сергія Лаврова, якого цитує кремлівське пропагандистське агенство ТАСС, присутність військ Північноатлантичного альянсу в будь-якій якості в Україні "є загрозою" для РФ.

Як розповіли Bloomberg знайомі з питанням особи, військові начальники нададуть Стармеру і Макрону більш детальні варіанти миротворчих сил найближчими днями. Вони будуть обговорені з іншими західними лідерами під час телефонної розмови цими вихідними.

Потім, пише західне ЗМІ, вони передадуть напрацьований план Трампу, якого, як вони сподіваються, вдасться переконати взяти на себе гарантії безпеки з боку США у формі повітряних сил, розвідки та спостереження за кордоном без надання американських військ миротворчим силам.

Додамо, Британія та Франція також не хочуть, щоб Штати поступилися вимогам російського диктатора Володимира Путіна "демілітаризувати" Україну та змусити президента Володимира Зеленського провести вибори до укладення постійної мирної угоди.

Як заявив у середу Стармер, питання щодо викрадених українських дітей російськими загарбниками також має розглядатися в рамках врегулювання.

Офіційні особи вважають, що домовленість між США та Україною про 30-денне припинення вогню в поєднанні з розробкою планів щодо миротворчих сил посилили тиск на РФ, щоб вона пішла на власні поступки.

"Проте існують серйозні побоювання, що Росія відкине мирне врегулювання та використає період припинення вогню для переозброєння та подальших нападів на Україну, попереджають люди", - пише Bloomberg.