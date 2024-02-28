Британия опровергла заявление Шольца о помощи ВСУ в наведении ракет Storm Shadow

"Использование Украиной Storm Shadow и процессы нацеливания - это дело Вооруженных сил Украины", - заявил представитель минобороны.

Он добавил, что Британия, наряду с другими союзниками, предоставляет Украине ряд вооружения, чтобы помочь ей противостоять незаконной и неспровоцированной агрессии России.

Что сказал Шольц

Напомним, несколько дней назад канцлер Германии выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы Германия "была втянута в войну".

Глава немецкого правительства объяснил это тем, что его страна не может оказывать Украине помощь в наведении на цели, как это "делают британцы и французы".

"С моей точки зрения, было бы неоправданно, если бы мы участвовали в нацеливании таким же образом", - заявлял тогда Шольц.

Стоит заметить, что Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP от Франции и Британии. Их радиус действия - около 300 километров.