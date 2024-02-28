Британія спростувала заяву Шольца про допомогу ЗСУ у наведенні ракет Storm Shadow

"Використання Україною Storm Shadow та процеси націлювання - це справа Збройних сил України", - заявив представник міноборони.

Він додав, що Британія, поряд з іншими союзниками, надає Україні низку озброєння, щоб допомогти їй протистояти незаконній та неспровокованій агресії Росії.

Що сказав Шольц

Нагадаємо, кілька днів тому канцлер Німеччини виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Він наголосив, що не хоче, щоб Німеччина "була втягнута у війну".

Глава німецького уряду пояснив це тим, що його країна не може надавати Україні допомогу у наведенні на цілі, як це "роблять британці та французи".

"На мій погляд, було б невиправдано, якби ми брали участь у націлюванні таким же чином", - заявляв тоді Шольц.

Варто зауважити, що Україна отримала далекобійні ракети Storm Shadow/SCALP від Франції та Британії. Їхній радіус дії - близько 300 кілометрів.