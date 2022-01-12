Британія після Ради Росія-НАТО: подальші кроки будуть критичними для миру в Європі

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз трас прокоментувала підсумки засідання Ради Росія-НАТО. За її словами, подальші кроки стануть вирішальними для безпеки в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Великої Британії .

"Те, що відбудеться далі (після засідання Ради Росія-НАТО - ред.), буде мати вирішальне значення для миру і безпеки в Європі", - цитує пресслужба заяву трас.

Глава МЗС підкреслила, що для Росії єдиний шлях вперед - це деескалація і участь у конструктивних дискусіях.

Трас також зазначила, що вторгнення Росії в Україну стане серйозною помилкою і дорого обійдеться її економіці. Вона додала, що Москва продовжує порушувати взяті на себе зобов'язання.