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Британия после Совета Россия-НАТО: дальнейшие шаги будут критическими для мира в Европе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокомментировала итоги заседания Совета Россия-НАТО. По ее словам, дальнейшие шаги станут решающими для безопасности в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Великобритании.

"То, что произойдет дальше (после заседания Совета Россия-НАТО - ред.), будет иметь решающее значение для мира и безопасности в Европе", - цитирует пресс-служба заявление Трасс.

Глава МИД подчеркнула, что для России единственный путь вперед - это деэскалация и участие в конструктивных дискуссиях.

Трасс также отметила, что вторжение России в Украину станет серьезной ошибкой и дорого обойдется ее экономике. Она добавила, что Москва продолжает нарушать взятые на себя обязательства.

Напомним, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Ситуация вокруг Украины стала одной из главных встречи - ее обсуждение заняло 1,5 часа.

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