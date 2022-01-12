Україну на засіданні Ради Росія-НАТО обговорювали 1,5 години, - МЗС Росії

Україна стала однією з головних тем засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі. Ситуацію навколо країни обговорювали 1,5 години з 4 відведених на переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка за підсумками засідання Ради Росія-НАТО.

"Сьогодні наші партнери обговорювали Україну напевно 1,5 години з 4-х відведених", - сказав представник російської делегації.

Грушко висловив здивування такою поведінкою учасників засідання з боку НАТО. Він зізнався, що не розуміє заяв, які роблять партнери по переговорах.

"Так, пан (держсекретар США Ентоні - ред.) Блінкен заявив про те, що "ні слова про Україну без України", - додав російський дипломат.