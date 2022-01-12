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Україну на засіданні Ради Росія-НАТО обговорювали 1,5 години, - МЗС Росії

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Брюссель, Середа 12 січня 2022 19:42
Україну на засіданні Ради Росія-НАТО обговорювали 1,5 години, - МЗС Росії Фото: Україна стала головною темою засідання Ради Росія-НАТО (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна стала однією з головних тем засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі. Ситуацію навколо країни обговорювали 1,5 години з 4 відведених на переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка за підсумками засідання Ради Росія-НАТО.

"Сьогодні наші партнери обговорювали Україну напевно 1,5 години з 4-х відведених", - сказав представник російської делегації.

Грушко висловив здивування такою поведінкою учасників засідання з боку НАТО. Він зізнався, що не розуміє заяв, які роблять партнери по переговорах.

"Так, пан (держсекретар США Ентоні - ред.) Блінкен заявив про те, що "ні слова про Україну без України", - додав російський дипломат.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО. В ході зустрічі обговорювалася ситуація на кордоні України, загроза вторгнення РФ і запропоновані Москвою "гарантії безпеки".

Зазначимо, за підсумками зустрічі Грушко заявив про готовність Росії до деескалації ситуації навколо України і назвав умову для цього.

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