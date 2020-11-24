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У Швеції заборонили усі публічні заходи через пандемію

Вівторок 24 листопада 2020 12:56
У Швеції заборонили усі публічні заходи через пандемію
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Швеції заборонили усі публічні заходи за участі більше ніж 8 осіб, замість попереднього обмеження у 50 осіб. Таке рішення прийняли усі регіони після неодноразових закликів прем’єр-міністра Стефана Левена про те, що "правило восьми" має стати загальнонаціональною нормою.

Про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, нове обмеження поширюється на концерти, вистави й спортивні матчі, але не стосується шкіл та офісів. Винятком є також похорони - на церемонію можуть прийти до 20 осіб.

"Сподіваюся, нам вдасться швидко переламати тенденцію з поширенням вірусу і ми зможемо знову підняти ліміти - сподіваюся, до 300 осіб", - сказала представник влади регіону Сконе Аннелі Хултен.

Нагадаємо, раніше Стефан Левен заявив, що через COVID-19 настають "темні часи". У зв'язку з цим у Швеції мають намір ввести заборону на продаж алкоголю у вечірній час.

Крім того, в кінці жовтня Швеція посилила карантинні рекомендації для регіонів.

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