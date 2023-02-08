Британия расширит программу подготовки морпехов и пилотов истребителей для ВСУ

Сунак пояснил, что сегодня договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским о расширении программы подготовки морской пехоты и пилотов истребителей.

"Мы должны вооружить Украину в краткосрочной перспективе, но мы должны укрепить Украину в долгосрочной", – добавляет он.

Сунак добавил, что визит президента Зеленского в Британию символизирует "произвольную дружбу" двух наций. Он предостерегает, что Украину нельзя снова оставлять уязвимой.

Также премьер-министр Британии добавил, что правительство пойдет дальше и быстрее, чтобы помочь украинскому правительству.