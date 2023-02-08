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Британия расширит программу подготовки морпехов и пилотов истребителей для ВСУ

Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Британия расширит программу подготовки морской пехоты и пилотов истребителей для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Британии Риши Сунака.

Сунак пояснил, что сегодня договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским о расширении программы подготовки морской пехоты и пилотов истребителей.

"Мы должны вооружить Украину в краткосрочной перспективе, но мы должны укрепить Украину в долгосрочной", – добавляет он.

Сунак добавил, что визит президента Зеленского в Британию символизирует "произвольную дружбу" двух наций. Он предостерегает, что Украину нельзя снова оставлять уязвимой.

Также премьер-министр Британии добавил, что правительство пойдет дальше и быстрее, чтобы помочь украинскому правительству.

Напомним, что Великобритания рассматривает возможность предоставления Украине истребителей. Однако это долгосрочное решение.

Сегодня президент Владимир Зеленский прибыл в Британию, чтобы встретиться с британским премьером Риши Сунаком и королем Чарльзом III, а также выступить перед парламентом страны.

Во время выступления перед парламентом Соединенного Королевства Зеленский попросил передать Украине боевые самолеты.

Кроме того, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Лондон предоставить Украине истребители и танки.

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