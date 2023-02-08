Британія розширить програму підготовки морпіхів та пілотів винищувачів для ЗСУ

Британія розширить програму підготовки морської піхоти та пілотів винищувачів для Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака.
Сунак пояснив, що сьогодні домовився з президентом України Володимиром Зеленським про розширення програми підготовки морської піхоти та пілотів винищувачів.
"Ми повинні озброїти Україну в короткостроковій перспективі, але ми повинні зміцнити Україну в довгостроковій", - додає він.
Сунак додав, що візит президента Зеленського до Британії символізує "довільну дружбу" двох націй. Він застерігає, що Україну не можна знову залишати вразливою.
Також прем'єр-міністр Британії додав, що уряд піде далі та швидше, щоб допомогти українському уряду.
Нагадаємо, що Великобританія розглядає можливість надання Україні винищувачів. Однак це є довгостроковим рішенням.
Сьогодні президент Володимир Зеленський прибув до Британії, щоб зустрітися з британським прем'єром Ріші Сунаком та королем Чарльзом III, а також виступити перед парламентом країни.
Під час виступу перед парламентом Сполученого Королівства Зеленський попросив передати Україні бойові літаки.
Крім того, колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав Лондон надати Україні винищувачі та танки.
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