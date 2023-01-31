Британия рассмотрит возможность конфискации активов подсанкционных россиян

Британия внимательно изучит "канадскую модель" конфискации активов россиян, которые находятся под санкциями Запада, и дальнейшую передачу средств Украине.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
У министра уточнили, что он думает о канадской модели конфискации российских активов для передачи Украине.
"Это самый очевидный постулат естественной справедливости, что те физические и юридические лица, которые финансировали жестокость, направленную на Украину и украинский народ, в конечном итоге являются теми, кто должен нести самое тяжелое бремя по оплате, по стоимости реконструкции и восстановления этой страны", - подчеркнул глава МИД.
Он добавил, что активно обсуждает такой вопрос с коллегами из Канады, где впервые разрешили на законном уровне конфисковать активы подсанкционных россиян и передавать их Украине.
"Я обсуждал это с премьер-министром Канады во время моего недавнего визита в Канаду, и мы будем внимательно смотреть и извлекать уроки из действий, которые они предпринимают по этому вопросу", - отметил Клеверли.
Напомним, ранее стало известно, что правительство Канады в декабре начало процесс конфискации активов российского олигарха Романа Абрамовича. Средства могут передать Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.