Британія розгляне можливість конфіскації активів підсанкційних росіян

У міністра уточнили, що він думає про канадську модель конфіскації російських активів для передачі Україні.

"Це найочевидніший постулат природної справедливості, що ті фізичні та юридичні особи, які фінансували жорстокість, спрямовану на Україну та український народ, зрештою є тими, хто має нести найважчий тягар з оплати, за вартістю реконструкції та відновлення цієї країни", - наголосив глава МЗС.

Він додав, що активно обговорює це питання з колегами з Канади, де вперше дозволили на законному рівні конфіскувати активи підсанкційних росіян та передавати їх Україні.

"Я обговорював це з прем'єр-міністром Канади під час мого нещодавнього візиту до Канади, і ми уважно дивитимемося і вивчатимемо уроки з дій, які вони роблять у цьому питанні", - зазначив Клеверлі.