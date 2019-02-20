Британія розширить безполітну зону для дронів навколо аеропортів

Фото: міністр транспорту Британії Кріс Грейлінг (flickr.com)

Безполітну зону для дронів розширять до п'яти кілометрів

Великобританія розширить до 5 км безполітну зону для дронів навколо аеропортів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що безполітну зону розширять у відповідь на грудневі вторгнення дронів, які порушили роботу лондонського аеропорту Гатвік, що вплинуло на близько 120 тис. пасажирів. Нові обмеження набудуть чинності 13 березня і будуть поширюватися на дрони і модельні літаки.

"Політ безпілотника поруч з аеропортом є серйозним злочином. Зараз ми йдемо ще далі і розширюємо заборонену для польотів зону, щоб забезпечити безпеку наших аеропортів", - заявив міністр транспорту Кріс Грейлінг.

Також повідомляється, що уряд Британії розробляє законопроект про безпілотники, щоб надати поліції додаткові повноваження щодо доступу до електронних даних, які зберігаються на дроні, без необхідності ордера на обшук. Оператори дронів вагою понад 20 кілограмів мають їх зареєструвати і пройти онлайн-тест.

Відзначимо, в січні стало відомо, що парламент Великобританії розгляне законопроект, що посилює відповідальність за нелегальне використання дронів.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Німеччина посилила заходи для боротьби з дронами.