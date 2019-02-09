Німеччина посилила заходи для боротьби з дронами

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Німецькі військові отримають більше 30 одиниць техніки для боротьби з дронами

Збройні сили Німеччини посилили заходи для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, для боротьби з безпілотниками німецькі військові отримають 5 стаціонарних та 30 мобільних систем для розпізнавання дронів вагою до 25 кг і відбиття їх атак.

Зазначається, що невеликі безпілотники можуть бути оснащені зброєю або використовуватися для перевезення отруйних речовин.

"Завдяки новим технологіям та їх доступності, напад за допомогою дронів стає все більш можливим", - додали в Берліні.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки через повідомлення про безпілотники була тимчасово зупинена робота аеропорту Ньюарк у штаті Нью-Джерсі.

Раніше РБК-Україна писало, що в ніч на 20 грудня лондонський аеропорт Гатвік (Британія) призупинив роботу через вторгнення на його територію двох дронів. Британська армія пропонувала поліції допомогу для відновлення роботи аеропорту.